Galatasaray - Fenerbahçe: 60-68
1 saat önce
SALON: Ahmet CömertHAKEMLER: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Kerem YılmazGALATASARAY: Işıl Alben 1, Şerife Alperi Onar 8, Abdi 10, Grigalauskyte 9, Macaulay 10, Jefferson 15, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü 4, İrem Naz TopuzFENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora 9, Zandalasini 5, Verameyenka, Vaughn...
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Erhan Gürsel, Göksun
Öz, Kerem Yılmaz
GALATASARAY: Işıl Alben
1, Şerife Alperi Onar 8, Abdi 10, Grigalauskyte 9, Macaulay 10, Jefferson 15, Sinem Ataş
3, İnci Güçlü
4, İrem Naz Topuz
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı
Demirmen, Ayşe Cora
9, Zandalasini 5, Verameyenka, Vaughn 19, Plum 25, Tuğçe Canıtez
5, Özge Yavaş 3, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek
1'İNCİ PERİYOT: 17-16
İLK YARI: 28-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-47
5 FAUL: 36.08 Abdi (Galatasaray
)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe
deplasmanda Galatasaray'ı 68-60 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:44 Kaynak: DHA
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