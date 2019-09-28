Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz berabere tamamlandı
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz berabere tamamlandı

16 dakika önce

Türkiye Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi maçı 0-0 berabere bitti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz berabere tamamlandı, System.String[]

Türkiye Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi maçı 0-0 berabere bitti.


Galatasaray yüzde 52 topla oynama oranına sahipken Fenerbahçe yüzde 48 oranında topa sahip oldu. Maç boyunca iki takımın da kaleyi bulan 3 isabetli şutu vardı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim cezası sebebiyle maçı tribünden takip etti.

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Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:16 
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