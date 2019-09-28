Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz berabere tamamlandı
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Türkiye Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi maçı 0-0 berabere bitti.
Türkiye Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi maçı 0-0 berabere bitti.
Galatasaray yüzde 52 topla oynama oranına sahipken Fenerbahçe yüzde 48 oranında topa sahip oldu. Maç boyunca iki takımın da kaleyi bulan 3 isabetli şutu vardı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim cezası sebebiyle maçı tribünden takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:16
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