Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti

7 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Sakatlığı devam eden Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.


Galatasaray derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürdükten sonra kampa girecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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