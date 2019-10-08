Galatasaray -Fenerbahçe derbisi yeni bir rekora imza attı

Eylül ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belli oldu. MTM'nin Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre, ay boyunca spor gündemini en çok meşgul eden takım Galatasaray oldu. Türk Telekom Stadı'nın en yüksek seyirci rekorunu kıran mücadeleyi 51 bin 663 biletli seyirci izledi.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, Eylül ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belli oldu. Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe 390'ncı kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşen mücadelede iki takımda bulduğu pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. 0-0 biten maç sonucu her iki takımın da taraftarlarına istediği sonucu vermedi. Türk Telekom Stadı'nın en yüksek seyirci rekorunu kıran mücadeleyi 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Sarı-Kırmızılı takım derbiden istediği sonuca ulaşamasa da bilet ve loca satışlarından 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koymayı başardı.

GALATASARAY YENİDEN BASININ ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz ay spor medyasında en fazla habere konu olan takım durumunda bulunan Galatasaray bu alandaki liderliğini Eylül ayında da sürdürdü. Geride bıraktığımız Eylül ayında hem Türkiye ligi hem de Avrupa şampiyonlar liginde kritik virajlardan geçen Galatasaray beklediği sonuçları alamadı. Kağıt üstünde büyük beklenti oluşturan bir kadro oluşturan Cimbom, kendinden beklenen futbolu henüz sahaya yansıtamamış olsa da spor basınında 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olma unvanını devam ettirdi. Galatasaray'ı sırasıyla 91 bin 435 haberle Fenerbahçe ve 75 bin 49 haber ile de Beşiktaş takip etti.

FALCAO RÜZGARI EYLÜL'DE DE ESTİ

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Fransız futbol takımı Monaco'dan renklerine bağladığı Kolombiyalı futbolcu spor basınında kendinden söz ettirmeye Eylül ayında da devam etti. Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta ağları sarsan golcü oyuncu takımına Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti. Galatasaray kariyerine golle başlayan deneyimli forvet Eylül ayı içerisinde başka gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray ile ilk Avrupa sınavına Club Brugge deplasmanında çıkan Falcao'nun ligde oynanan Yeni Malatyaspor maçında teknik heyet tarafından son dakikalarda oyuna alınması futbolcunun ülkesi Kolombiya'da büyük tepki topladı. Kolombiya basını 'Falcao'ya Saygısızlık' şeklinde manşetler atarak tepkilerini dile getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük beklenti içinde olduğu Falcao merakla beklenen Fenerbahçe derbisinde ise etkisiz kaldı. Ses getiren transfer süreciyle geçtiğimiz ayın en çok konuşulan futbolcular listesinde birinci sırada yer alan Falcao, Eylül ayında da 25 bin 985 haber ile liderliğini sürdürdü. Falcao'yu ikinci sırada 11 bin 597 haber ile Emre Belözoğlu, üçüncü sırada ise 10 bin 694 haber ile Burak Yılmaz takip etti.

FATİH TERİM GÜNDEM OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz Eylül ayında neredeyse spor basınını en fazla meşgul eden konu Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından ceza alması oldu. İlk önce 4 maç olarak açıklanan ceza, Galatasaray'ın tahkim kuruluna başvurusu sonrasında 3 maça indirildi.

Terim'in açıklamalarıyla Fenerbahçe ile Galatasaray arasında başlayan demeç savaşları arayı başkanlarında girmesiyle daha da büyüdü. Fatih Terim'i kastederek "sicili bozuk" ifadesini kullanan Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a yanıt Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'den geldi. Fatih Terim ise Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında; Avrupa arenasında olmayanları burada konuşmayalım diyerek Ali Koç'a göndermede bulundu. 28 bin 839 habere konu olan Terim, Ağustos ayında olduğu gibi Eylül ayında da en çok konuşulan teknik direktör olmayı başardı. Terim'in ardından 17 bin 6 haber ile Abdullah Avcı ikinci sırada yer alırken, Ersun Yanal ise 14 bin 59 habere konu olarak üçüncü sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA FİKRET ORMAN DEPREMİ

Beşiktaş tarihinin en başarılı başkanlarında biri olan Fikret Orman düzenlediği basın toplantısıyla istifa kararı aldığını açıkladı. Beşiktaş'ın başında 2 lig şampiyonluğu yaşayan Orman, şampiyonlar liginde de takımına namağlup gruptan çıkma sevinci yaşattı. Başta Cenk Tosun olmak üzere yaptığı oyuncu satışlarıyla kulübe ciddi gelir sağlayan Fikret Orman'ın Beşiktaş'ı 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'na kötü başladı. Taraftarların Sergen Yalçın'ı istemesine rağmen takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesi, kağıt üstünde yıldız futbolcuların transfer edilmemesi ve saha sonuçlarının negatif olması üzerine Beşiktaş Park'ta yönetim istifa seslerinin yükselmesine sebep oldu. Özellikle sosyal medyada büyük tepki toplayan Orman, yaptığı basın açıklamasında mevcudiyetinin siyah-beyazlı takıma zarar verdiğini belirterek, Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. İstifa kararıyla spor medyasının gündemine oturan Fikret Orman 12 bin 145 haber ile en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Listede 10 bin 521 haber ile Ali Koç ikinci Mustafa Cengiz ise 8 bin 633 haberle üçüncü sırada yer aldı.

(İHA)