Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 'hayasız hareket' gözaltısı
Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 'hayasız hareket' gözaltısı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 'hayasız hareket' gözaltısı

7 saat önce

İstanbul Türk Telekom Stadı'nda Eylül ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından, misafir takım tribününe 'hayasız hareket' yaptığı belirlenen Tuncay E. 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler' maddesi uyarınca gözaltına alındı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 'hayasız hareket' gözaltısı, System.String[]

İstanbul Türk Telekom Stadı'nda Eylül ayında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe maçının ardından, misafir takım tribününe 'hayasız hareket' yaptığı belirlenen Tuncay E. 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler' maddesi uyarınca gözaltına alındı.


Tuncay E, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül 2019 günü, Galatasaray ve Fenerbahçe maçı oynandı. Maç 0-0 berabere biterken, maçın ardından Galatasaray güney tribününde bulunan bir taraftarın, Fenerbahçe taraftarlarına yönelik hayasız harekette bulunduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden yapılan tespitin ardından Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Şube Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.


Adının Tuncay E. olduğu belirlenen taraftar ekipler tarafından dün gözaltına alındı. Tuncay E., "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler" maddesi uyarınca sorgulandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay E., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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Türk Telekom, Galatasaray, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:30 
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