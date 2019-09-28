Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yine zorlandı
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yine zorlandı

1 saat önce

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibi karşısında yine zorlandı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yine zorlandı, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibi karşısında yine zorlandı.

Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 10 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçtan 3'ünü yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 7 kez berabere kalan Galatasaray, son 10 Fenerbahçe derbisinden 7 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 23 puana ulaştı.

Rakibinin savunmasını yine aşamadı

Galatasaray, son 10 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını aşmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı gidermişti. Galatasaray, bu sezonki ilk Fenerbahçe derbisini ise 0-0 berabere tamamladı.

Fenerbahçe'ye bu 10 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

Son 10 Fenerbahçe derbisi

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı son 10 derbi maçtaki sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2019-2020 GS-FB 0 - 0
2018-2019 FB-GS 1 - 1
GS-FB 2 - 2
2017-2018 FB-GS 0 - 0
GS-FB 0 - 0
2016-2017 GS-FB 0 - 1
FB-GS 2 - 0
2015-2016 GS-FB 0 - 0
FB-GS 1 - 1
2014-2015 FB-GS 1 - 0

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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