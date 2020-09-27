Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden notlar

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşan ve rotasyona giden Galatasaray'da teknik direktör Terim, Süper Lig'deki kadro istikrarını korudu.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbiye Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Terim, Süper Lig'de oynanan son Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'i görevlendirdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Mbaye Diagne görev bekledi.

Oğulcan Çağlayan ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.

Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızlı kulüple sözleşme imzalayan 24 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.

Azerbaycan'a destek pankartı

Tribüne Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan pankartlar asıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı hazırlatılan pankartlarda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Pankartlarda, "Tek millet iki devlet, kardeşlerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

Alpaslan Dikmen unutulmadı

Galatasaray taraftarları, utrAslan taraftar grubunun kurucusu Alpaslan Dikmen'i ölüm yıl dönümünde andı.

Türk Telekom Stadı tribünlerine, 27 Eylül 2008'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dikmen'in anıldığı pankartlar asıldı.