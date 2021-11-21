Galatasaray'da 3 değişiklik - Son Dakika

Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.

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