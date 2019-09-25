Son Dakika Haberleri: Galatasaray-fenerbahçe derbisini cüneyt çakır yönetecek
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Galatasaray-fenerbahçe derbisini cüneyt çakır yönetecek

1 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray-fenerbahçe derbisini cüneyt çakır yönetecek, System.String[]
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir- Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor- Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
16.30 MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)


Cüneyt Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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