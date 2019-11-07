Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 1 taraftara gözaltı
Son Dakika Spor Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 1 taraftara gözaltı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 1 taraftara gözaltı

7 saat önce

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli tribünlere yönelik hayasız hareketlerde bulunduğu belirlenen Tuncay E. gözaltına alındı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 1 taraftara gözaltı, System.String[]

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli tribünlere yönelik hayasız hareketlerde bulunduğu belirlenen Tuncay E. gözaltına alındı.


Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde misafir tribününe 'Hayasız hareket' yaptığı belirlenen Tuncay E.'ye 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler maddesi uygulandı.


Müsabakanın ardından Galatasaray güney tribününde bulunan Tuncay E., Fenerbahçe taraftarlarına yönelik hayasız harekette bulunduğundan dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları sonucunda dün gözaltına alındı. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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