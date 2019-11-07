Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 1 taraftara gözaltı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli tribünlere yönelik hayasız hareketlerde bulunduğu belirlenen Tuncay E. gözaltına alındı.
Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde misafir tribününe 'Hayasız hareket' yaptığı belirlenen Tuncay E.'ye 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler maddesi uygulandı.
Müsabakanın ardından Galatasaray güney tribününde bulunan Tuncay E., Fenerbahçe taraftarlarına yönelik hayasız harekette bulunduğundan dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları sonucunda dün gözaltına alındı. - İSTANBUL