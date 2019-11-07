Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 1 taraftara gözaltı

Müsabakanın ardından Galatasaray güney tribününde bulunan Tuncay E., Fenerbahçe taraftarlarına yönelik hayasız harekette bulunduğundan dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları sonucunda dün gözaltına alındı.

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadyumu 'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde misafir tribününe 'Hayasız hareket' yaptığı belirlenen Tuncay E.'ye 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler maddesi uygulandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli tribünlere yönelik hayasız hareketlerde bulunduğu belirlenen Tuncay E. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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