Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alanda pas oyunu oynandığı belirtildi.

İdmanın devamında dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanın tamamlandığı bildirildi.

Öte yandan, sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın tedavisine devam edildiği duyuruldu.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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