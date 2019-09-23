Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!
1 saat önce
Merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin İddaa oranları belli oldu.
Merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin İddaa oranları belli oldu. TT Stadı'nda oynanacak olan mücadelede favori Galatasaray gösterildi.
Mücadelede Galatasaray'ın galibiyetine 1.95, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.70, beraberliğe ise 3.20 verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:50
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