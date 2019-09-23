Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

1 saat önce

Merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin İddaa oranları belli oldu.

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Merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin İddaa oranları belli oldu. TT Stadı'nda oynanacak olan mücadelede favori Galatasaray gösterildi.


Mücadelede Galatasaray'ın galibiyetine 1.95, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.70, beraberliğe ise 3.20 verildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:50 
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