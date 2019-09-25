Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, beşe iki dar alan pas oyunu ile devam etti.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, beşe iki dar alan pas oyunu ile devam etti.


Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idmanı tamamladı.


Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:25 
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