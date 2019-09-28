Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu.
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