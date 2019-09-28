Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Levent Şahin
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Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Levent Şahin

1 saat önce

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları derbi maçta düşündükleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları derbi maçta düşündükleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Şahin, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, maç öncesi bekledikleri, planladıkları ve öngördükleri futbolu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Bunları yapamayınca maçın sonucu normal. Maalesef yine orta alandan hücuma geçişte, top aktarımında sonuç almakta sıkıntı yaşadık." dedi.

Çalışmalarının karşılığının bu olmadığını kaydeden Şahin, "Çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacağız. Sonuçta bir maç geride kaldı. Çok fazla pozisyonun olmadığı, girilen pozisyonların da sonuçlandırılamadığı bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hücumda sıkıntı yaşamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Pas yapan bir takımız. Bu pası yapamadığımız zaman geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunu düzelttiğimizde sorunlarımız giderilecektir. Sıkıntılarımızı en kısa sürede çözeceğiz ve gerçek Galatasaray'ı izlettireceğiz." diye konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Levent Şahin

Levent Şahin, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:57 Kaynak: AA
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