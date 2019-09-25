Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
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Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

1 saat önce

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı, System.String[]

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıktı.


GS logolu passolig kartlarına satışı yarın yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.


Müsabakanın biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.


Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:


Kategori 1: 1.500 lira


Kategori 2: 1.300 lira


Kategori 3: 1.200 lira


Kategori 4: 1.200 lira


Kategori 5: 1.000 lira


Kategori 6: 800 lira


Kategori 7: 600 lira


Kategori 8: 400 lira


Kategori 9: 350 lira


Kategori 10: 225 lira


Kategori 11: 200 lira


Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira


Türk Telekom, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:40 
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