Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili TFF'ye yaptığı başvurunun reddedilmesi resmi itirazda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi dilekçesinde Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın imzası vardı. Yapılan başvuruda aksi bir kararın çıkması durumunda Türk futbolunun telafi imkansız zararlar göreceği vurgulandı.

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