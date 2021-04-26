Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu - Son Dakika

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu

26.04.2021 17:51
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu, System.String[]

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk taleplerinin reddedilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na ek itirazlarda bulundu. Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nun daha önce vermiş olduğu ret kararının göz önünde bulundurulması ve Sarı-Lacivertliler'in yaptığı başvurunun reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili TFF'ye yaptığı başvurunun reddedilmesi resmi itirazda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi dilekçesinde Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın imzası vardı. Yapılan başvuruda aksi bir kararın çıkması durumunda Türk futbolunun telafi imkansız zararlar göreceği vurgulandı.

İşte o belgeler:

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (5)
  • Md: Gs'nin bir yıldızı Beşiktaş'tan çalınan yıldızdır. Ankaragucu, denizli maçlarını herkes hatırlar. Bu şike kitaplara konu olmuştur. Bakın Mesut Bakkal kitap yazdı. Her şeyi itiraf ediyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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