Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı - Son Dakika

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı

Türk futbolunda 1981-82 sezonundan sonra ilk kez 3 Büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa kupalarında grup aşamasını göremedi.

Galatasaray'ın Rangers'a yenilip UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalamamasının ardından 39 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Üç büyükler olarak anılan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1981-82 sezonundan sonra ilk kez Avrupa Kupalarında gruplara (eski yıllarda 1.tur ve sonrası, yeni dönemde grup aşaması ve sonrası) kalamadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında yer alamadığı bu sezon Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye, Galatasaray ise play-off aşamasında Rangers'a elendi. Üç büyükler böylece turnuva bölümüne geçemedi

1981-82 sezonunda Türkiye'yi Avrupa Kupalarına Trabzonspor, Ankaragücü ve Adanaspor temsil etmişti. Sonraki yıllarda üç büyüklerden en az biri 1.tur ya da grup aşamasında yer almıştı

1995-96 SEZONUNDA EKİM AYINI GÖREMEDİK

1995-96 sezonunda Galatasaray ön eleme turu aşamasında Sparta Prag'a Ağustos ayı içinde, Beşiktaş yine ön eleme turu aşamasında Rosenborg'a Ağustos ayı içinde elenirken Fenerbahçe ön elemeyi geçmiş ama 1.tur aşamasında Real Betis'e 26 Eylül 1995 tarihinde elenmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 00:13

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı - Son Dakika Spor

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