Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın almadığı Berkay Özcan yıldız oldu!

Geçtiğimiz sezon sonunda Hamburg'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra ismi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Berkay Özcan, bu kulüplerin kendisini almamasının ardından Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalamıştı.



Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'in sakatlıkları ile kendisine ilk kez 11'de bulan 21 yaşındaki futbolcu, performansı ile alkış topladı.



80 dakika sahada kalan genç futbolcu, özellikle uzun pasları ve oyun görüşü ile takdir kazandı.



İrfan Can'ın yokluğunu aratmayan Berkay, sezon başında üç büyüklere önerilmiş ancak transfer edilmemişti...



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0'lık galibiyet sonrası konuştu...