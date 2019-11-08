Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın almadığı Berkay Özcan yıldız oldu!
Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın almadığı Berkay Özcan yıldız oldu!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın almadığı Berkay Özcan yıldız oldu!

6 saat önce

Geçtiğimiz sezon sonunda Hamburg'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra ismi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Berkay Özcan, bu kulüplerin kendisini almamasının ardından Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın almadığı Berkay Özcan yıldız oldu!, System.String[]

Geçtiğimiz sezon sonunda Hamburg'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra ismi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Berkay Özcan, bu kulüplerin kendisini almamasının ardından Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalamıştı.


Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'in sakatlıkları ile kendisine ilk kez 11'de bulan 21 yaşındaki futbolcu, performansı ile alkış topladı.


80 dakika sahada kalan genç futbolcu, özellikle uzun pasları ve oyun görüşü ile takdir kazandı.


İrfan Can'ın yokluğunu aratmayan Berkay, sezon başında üç büyüklere önerilmiş ancak transfer edilmemişti...


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0'lık galibiyet sonrası konuştu...

Berkay Şahin, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası
UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın almadığı Berkay Özcan yıldız oldu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]