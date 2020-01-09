Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde ortak hedefi: Cerri

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Serie A ekiplerinden Cagliari'da oynayan Alberto Cerri için harekete geçtikleri iddia edildi.



Tuttomercato'nun haberinde; Türkiye'nin 3 büyük kulübü arasında Alberto Cerri'yi yakından izleyen en ciddi kulübün Beşiktaş olduğu kaydedildi.



Juventus'tan Cagliari'ye transfer olan ve Alberto Cerri'yi için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kiralama planının olduğu belirtildi.



Bu sezon Serie A'da 9 maçta 1 gol atan Alberto Cerri'nin ise başka bir takıma gitmeye sıcak bakabileceği belirtilirken, bu transfer için Cagliari'nin kiralama bedelinde de yüksek bedel talep edebileceği öğrenildi.