Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim! - Son Dakika Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim!

6 saat önce

Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, KAP'a bildirimlerde bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim!, System.String[]

Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, KAP'a bildirimlerde bulundu.


Galatasaray, 2. çeyrek finansal raporlarını duyurdu ve 75 milyon TL kar ettiklerini açıkladı.


Fenerbahçe 28 milyon TL kar ettiklerini duyururken, Beşiktaş'ın 151 milyon TL zarar ettiği belirtildi.


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:16 
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