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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim!
6 saat önce
Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, KAP'a bildirimlerde bulundu.
Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, KAP'a bildirimlerde bulundu.
Galatasaray, 2. çeyrek finansal raporlarını duyurdu ve 75 milyon TL kar ettiklerini açıkladı.
Fenerbahçe 28 milyon TL kar ettiklerini duyururken, Beşiktaş'ın 151 milyon TL zarar ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:16
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