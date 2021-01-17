Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes ile karşılaşacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2. seri başlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 1-4 Aralık 2020'de Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen birinci seri maçlarına koronavirüs vakaları nedeniyle katılamadı.

Fransa'da yapılacak D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele edecek Galatasaray, yarın ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta daha önce Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Puan durumu

D Grubu'nda oynana maçlara göre oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. P 1. Sopron Basket (Macaristan) 4 4 0 279 243 36 8 2. Basket Landes (Fransa) 2 1 1 128 136 -8 3 3. Bourges Basket (Fransa) 2 0 2 126 139 -13 2 4. Galatasaray (Türkiye) 2 0 2 124 139 -15 2 Maç programı Galatasaray'ın Fransa'da yapılacak 2. serideki maç programı şöyle: Yarın: 19.00 Galatasaray-Basket Landes (1. seri erteleme) 19 Ocak Salı: 22.00 Basket Landes-Galatasaray (2. seri) 21 Ocak Perşembe: 22.00 Bourges Basket-Galatasaray (1. seri erteleme) 22 Ocak Cuma: 22.00 Galatasaray-Bourges Basket (2. seri) Statü FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 8 ekip, çeyrek finale kalacak. Çapraz eşleşme usulüyle çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek takımlardan kazananlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

Son Dakika

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı

Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz

Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi

Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı

Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında

Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti

Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı