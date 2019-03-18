Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Filede Avantaj Peşinde

Galatasaray, Filede Avantaj Peşinde

2 saat önce

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Itas Trentino ile karşılaşacak.

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Itas Trentino ile karşılaşacak.

Trento şehrindeki BLM Group Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

Organizasyona 8'li final turundan başlayan Galatasaray, bu turda Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i eledi. 4'lü final turunda Belçika'nın Lindemans takımını geçen sarı-kırmızılılar, yarı finalde Rusya temsilcisi Kuzbass'ı eleyerek finale geldi.

Galatasaray, finalin ilk maçında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek için mücadele edecek.

Müsabakanın rövanşı 26 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:06 Kaynak: AA

İtalya, voleybol, Galatasaray, Spor
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