Son Dakika Haberleri: Galatasaray fiyat belirledi: Christian Luyindama 20 milyon euro!
Son Dakika Spor Galatasaray fiyat belirledi: Christian Luyindama 20 milyon euro! - Son Dakika Spor

Galatasaray fiyat belirledi: Christian Luyindama 20 milyon euro!

6 saat önce

Galatasaray'da sezonun en istiklarlı isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Christian Luyindama'nın fiyatı belli oldu!

Galatasaray fiyat belirledi: Christian Luyindama 20 milyon euro!, System.String[]

Galatasaray'da sezonun en istiklarlı isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Christian Luyindama'nın fiyatı belli oldu!.


Sarı-Kırmızılı yönetimin özellikle Premier Lig kulüplerinin yakından takip ettiği Kongolu stoperin bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.


TERİM KALMASINI İSTİYOR


Galatasaray yönetimi devre arasında bu rakamın altındaki bir teklif gelirse kabul etmeyecek. Fatih Terim de yıldız futbolcunun mutlaka kalmasını istiyor.


Bu sezon formunun zirvesinde olan Luyindama, Ada kulüplerinin gözdesi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Christian Luyindama, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:46 
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