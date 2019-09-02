Galatasaray, Florin Andone'nin 1 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi
8 saat önce
Galatasaray, Florin Andone'nin 1 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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