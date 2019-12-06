Galatasaray, Florya'da kalıyor

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli: Florya'nın Galatasaray Kulübü'nde iade edilmesi karar verdik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evimizi, bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz

Serhan TÜRK -

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "2016 yılından beri süren fiziki ve hukuki nedenlerden çıkamadığımız Florya'nın tekrar dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum" dedi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, Riva arazisi üzerinde gerçekleştirilen Düşler Vadisi Riva projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Riva'da gerçekleştirilen toplantıda ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayarak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İlk olarak konuşan Hakan Yılmaz, projeye ile ilgili şunları söyledi;

"207 dönüm ormanı ile özel bir noktada yer alıyor. Son yaşanan depremle birlikte İstanbul 'da Riva bölgesi zemin yapısı açısından sağlamlık düzeyinde olan 3-4 bölgeden biri. Anadolu yakasının kuzeyinde yer alan projemiz ile Riva'da yatırımcılara güven ve konfor bir yaşam için tasarladık. 157 dönüm arazi, 207 dönüm özel arazi, 77 dönüm park alanı, alış-veriş sokağı ve devlet okulu var. Gölet ve yüzülebilir lagün mevcut. Bu lokasyonu İstanbul'a yakın olduğunu anlatmaya çalıştık."

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ise, Türkiye 'ye ve paydaşlarına değer katmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Süreçler uzun ve zorlu olsa önemli olan sonunda kazanımlar önemli. Ülkemizin değerli spor kulübü Galatasaray ile Florya ve Riva arazilerini geliştirmek için protokol yapmıştık. Sonrasında bu alanlarda ihale çalışmalarını yaptık. Riva'da inşaat faaliyetleri devam ediyor. Florya arazisinin çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilmemesinden 9. ayında protokol feshedildi. Yoğun görüşmeler neticesinde ortak menfaatler konusunda yeni bir protokol imzaladık. Öncelikle Florya'nın Galatasaray Spor Kulübü 'nde iade edilmesine karar verdik. Karşılığında 120 milyon TL tutarında bizim üzerimizdeki yükümlülük Galatasaray tarafından ödenecek. Masraflar Galatasaray tarafından ödenecek. Riva arazinde Düşler Vadisi ile aynı şartlarda devam ediyoruz. Bu 5 başlık üzerinde protokol imzaladık. Projeyi en kısa sürede tamamlayıp, teslim edeceğiz. Her iki tarafından da önemli kazanımlar elde ettiğini işin sonunda göreceğiz. Devlet büyüklerimize, Galatasaray ailesine ve Mustafa Cengiz'e teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz de, Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık edildiğini vurgulayarak, "2016 yılından beri süren fiziki ve hukuki nedenlerden çıkamadığımız Florya'nın tekrar dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Projeye delalet eden bütün kardeşlerimi kutluyorum. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli'ye, yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş ve Hakan Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Florya bizim yuvamız. Bunun bizim bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Biz bu gecikmeden kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı 120 milyon TL iade ediyoruz. Biz evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz. Yuva en değerli şeydir. Taraftarımız ve rakiplerimizin de bu bağlamda değerlendirmesini diliyorum. 120 milyon Lira gider ödeyeceğiz. Bizim Riva'yı canlandırmamız lazım. Riva, İstanbul'un ulaşım ve sağlam kaya yapası açısından en değerleri yerlerinden. Gelecek Riva'da. 365 gün kalınabilecek bir konumda. Bu konumun camiamızın mutlaka 1400 konuttan birer konut almasını istiyorum. Alacakları her konut Galatasaray'a artı olacak. Burada konut sahibi olmak çocuklarımız ve spor bir camiasının geleceği için çok önemli. Riva'ya sahip çıksınlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Teknik heyet ve futbolcular çok sevindi. Bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Florya'yı en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kemerburgaz ve ada için de yasal süreç devam ediyor" dedi.

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Hakan Gedikli, Mustafa Cengiz ve Hakan Yılmaz'ın açıklamaları