Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı - Son Dakika Spor

Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı

10 dakika önce

20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti alan Galatasaray'da bu zafer coşkuyla kutlandı.

Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı, System.String[]

20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti alan Galatasaray'da bu zafer coşkuyla kutlandı.

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'ı taraftarları karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelmeye başladı.

Futbolcular, teknik heyet ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak otobüsün içinde şampiyonluk şarkıları söyleyerek Florya'ya gelirken, taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle sarı-kırmızılı takım otobüsünün

gelişini bekledi. Galatasaraylı taraftarların coşkusu takımın otobüsünün gelişiyle arttı.

Sarı-kırmızılı futbolcular da cep telefonlarıyla taraftarların görüntüsünü otobüsün içinden çekerken, takım otobüsü tesislere girişte zorluk yaşadı.

Taraftarların otobüsün önünü açmamasının üzerine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, otobüsten inerek taraftarlarla konuştu. Uzun bekleyişin ardından takım otobüsü tezahüratlar eşliğinde tesislere girebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galatasaraylı taraftarların bekleyişleri

-Tezahürat ve meşalelerin yanması

-takım otobüsünün belirmesi

-Takım otobüsü içindeki coşku

-Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlarma konuşması

HABER-KAMERA: Şahin Bozkurt, Mustafa Bakırhan, İstanbul DHA


Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı! Fatih Terim: Bu galibiyet, normal bir 3 puandan fazlası

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 00:37:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]