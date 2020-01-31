Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol... - Son Dakika Spor
Galatasaray, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol...
6 saat önce
Galatasaray, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
Son Dakika Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku