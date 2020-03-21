Galatasaray Futbol Takım Doktoru Yener İnce, aldıkları korona virüs önlemlerini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Futbol Takım Doktoru Yener İnce, aldıkları korona virüs önlemlerini açıkladı - Son Dakika Spor

Galatasaray Futbol Takım Doktoru Yener İnce, aldıkları korona virüs önlemlerini açıkladı

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, korona virüsün dünyayı tehdit ettiği ilk dönemlerde pek çok Avrupa ülkesinden önce kulüp çerçevesinde önlemler almaya başladıklarını söyledi.

Galatasaray Futbol Takım Doktoru Yener İnce, aldıkları korona virüs önlemlerini açıkladı, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, korona virüsün dünyayı tehdit ettiği ilk dönemlerde pek çok Avrupa ülkesinden önce kulüp çerçevesinde önlemler almaya başladıklarını söyledi.


Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada korona virüs vakası öncesinde ve sonrasında alınan tedbirleri anlattı. Korona virüsün dünyayı tehdit ettiği ilk dönemlerde pek çok Avrupa ülkesinden önce kulüp çerçevesinde önlemler almaya başladıklarını ifade eden İnce, "Tüm oyuncularımızı ve çalışanlarımızı Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergeleri çerçevesinde bilgilendirdik. Bununla ilgili bir toplantı yaptık. Ülkede daha vaka görülmemişken tüm kapalı ve ortak alanları, otobüsümüzü, stadımızı düzenli aralıklarla dezenfekte ettirdik. Tüm tesis çalışanlarımızı, sporcularımızın dışında giriş çıkış yapan insanları denetim altına aldık. Çok daha erken dönemde ziyaretçi yasağı getirdik. Daha sonra ülkemizde maalesef ikinci dönemde vaka kaydı çıktıktan sonra, tesislerimizde konaklayan alt yaş grubu sporcularımızı 2 hafta önce ailelerinin yanlarına gönderdik. Tüm akademi sporcularına ve ailelerine mesajla özel bilgilendirme geçtik. A Takımı, U19, U17 takımlarımıza ileride fiziksel performansları için lazım olabileceğini düşünerek özel bir video ile antrenman programı hazırladık. Hem bizim hem sponsor hastanelerimizin büyük bir özverisiyle sporcularımız ve ailelerinin tıbbi ihtiyaçları konusunda lig erteleme kararı çıkana kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Herhangi bir bulguya rastlanıldığından değil ama risk grubunda olduklarından bazı çalışanlarımızı izole ettik, hocamızı mümkün olduğunca korumaya çalıştık. Hocamız biliyorsunuz çok aktif birisi ve bu süreçte hep sahada bizimle birlikte oldu" diye konuştu.


"İsteyen oyuncularımızın evleri dezenfekte edildi"


Oyunculara ve ailelerine dezenfektan dağıtımı yaptıklarını belirten Yener İnce, "İsteyen oyuncularımıza tek tek evleri de dahil olmak üzere özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Tesisin her yerini özel sabunlar, özel dezenfektanlar ile hem temizledik hem de eğitimini verip o bölgelere temizlik malzemeleri koyduk. Beşiktaş maçı öncesi ve sonrası erteleme kararı çıkmadan önceki kısımda oldukça yoğun bir mesai harcadık buna. Erteleme kararı öncesi soyunma odalarımızı, ortak alanlarımızı devre dışı bırakmıştık" şeklinde konuştu.


"Hem yurt içi hem yurt dışı seyahatleri yasakladık"


Liglerin erteleme kararı sonrası bir yönerge yaptıklarını ifade eden İnce, "Kendimizce takım sağlık testlerimizi yaptık, oyuncularımız evlerine gönderdik. Oyuncularımıza hem yazılı hem sözlü bilgi geçtik. Oyuncularımıza evlerinde kalmalarını rica ettik. Hem yurt içi hem yurt dışı seyahatleri yasakladık. Burada yasak kelimesini dikkatli kullanmak istiyorum; ama öncelikle tavsiye niteliğinde, daha sonra ise ısrarlı bir tavsiye niteliğinde bu uyarıları arkadaşlarımıza ilettik. Nasıl besleneceklerini, nasıl uyuyacaklarını ve nasıl idman yapacaklarını özel videolar ile her oyuncuya ayrı olarak gönderiyoruz. Evde kaldıkları süre içinde koruyucu programlarına devam etmeleri için, egzersiz olarak neler yapacaklarına dair hem bizim hem de kondisyoner ekibimizin hazırladığı program çerçevesinde oyuncularımıza gönderiyoruz. Beslenme ile ilgili bilgileri beslenme uzmanlarımız gönderiyor. Takım sağlık ekibi olarak, oyuncuların ihtiyaçları ile ilgili düzenli olarak bilgi akışımız sürüyor. Florya'da oyuncularımızın dışında 90-100 kişiden bahsediyoruz, burasını da kontrol altına almamız gerekiyor ve bu arkadaşlarımızla da iletişimi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


"Testlerden pozitif sonuç gelmedi"


Şu ana kadar staff çalışanlarından ve oyuncu grubundan test konusunda pozitif bir sonuç gelmediğini belirten Yener İnce, "Test konusunda ve ihtiyaçlar konusunda teyakkuzda kalarak izleyeceğiz. Bu ülkemizin değil, dünyanın bir sorunu. Bu sorunla mücadele etmenin en kestirme yolu Sağlık Bakanlığımız'ın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergelerine harfiyen uymak. Burada mümkün olduğunca evde kalmak ve bu süreci mümkün olduğunda bulaşma riskine girmeyerek atlatmak önemli. Oyuncularımıza sosyal açıdan da destek olmaya çalışıyoruz, ihtiyaçlarında bize ulaşmalarını sağlıyoruz. Hep beraber durumu gözlemleyeceğiz. Herkese bu konuda üstüne düşeni yapmasını tavsiye ediyorum. Sağlık Bakanlığımız'ın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini oyuncularımızla ve staff ile paylaştık. İçinde benim de olduğum, diğer doktor arkadaşlarımın ve sponsor hastanelerimizin olduğu acil durum numarası oluşturduk. Herhangi bir durumda oyuncularımız buraya ulaşacaklar. Şu ana kadar kötü bir şey kaydetmedik. Önümüzdeki günler ne getirir bilemiyoruz. Vaka olursa bununla mücadele edecek gücümüz mevcut" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Avrupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:15 Kaynak: İHA

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