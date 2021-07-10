Arda Turan: Şampiyonlar Ligi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. İyi de oynadık. PSV maçına en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Olmak istediğimiz yer olan Şampiyonlar Ligi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptıkları ve 4-2 kazandıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dinamo Bükreş ve Kasımpaşa ile art arda oynadıkları hazırlık maçlarını kazanmalarının önemli olduğunu belirten Arda, "Kazanma alışkanlığını korumak bizim için önemli. Herkesten önce maç oynayacağımız için sezonu erken açtık. Sıcaklarda zor oluyor ama arkadaşlarımı özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. İyi de oynadık. Bugün bizim için önemli olan skordan çok oyundu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hocamızın dediklerini sahaya yansıttık. PSV maçına en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Salı günü Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Sonra da olmak istediğimiz yer olan Şampiyonlar Ligi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

"ARMAYA HİZMET ÇOK ÖNEMLİ"Sözleşmesini yenileyen 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili bir soru üzerine şu yanıtı verdi: "Böyle şeyleri konuşmak için çok erken ama Galatasaray armasına hizmet etmek benim için çok önemli. Nerede ve nasıl olacağını büyüklerimiz bilir. Başkanımız, hocamız ve ailemle karar vermem lazım. Bu sene saha içinde olacağım ve en iyisini yapmaya çalışacağım. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon kazanmaya çalışacağız.""GENÇ OYUNCULAR BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Genç oyuncuların Fatih Terim ile çalışmalarının büyük şans olduğuna dikkat çeken Arda Turan, "Çok şanslılar. Gözlerinin içine bakan bir teknik heyet var. Onlar bizim göz bebeğimiz. Her biri ayrı değerli. Galatasaray takımına sadece ofansif oyuncular, 10 numaralar, açık oyuncuları değil, defans oyuncuları, takımı için mücadele eden genç futbolcular da lazım. O yüzden altyapıdan çıkacak her oyuncu bizim için çok değerli. Kulübümüze maddi manevi katkılar yapacaklardır. Onların gözünün içine bakıyoruz. En iyi performansı verebilmeleri için en sağlıklı ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim için çok değerliler. Bugün de oynayan Ali Yavuz, Yunus, Işık Kaan çok iyiydi. Hocamız daha iyi değerlendirir ama ağabeyleri olarak onların gelişiminden mutluyum" dedi.