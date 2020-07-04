Galatasaray Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı - Son Dakika

Galatasaray Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Liv Hospital, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı - Son Dakika Spor
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