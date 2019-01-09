Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Futbolcu Emre Taşdemir ile Transferi Konusunda Görüşmelere Başlandığını Kamuyu...

Galatasaray, Futbolcu Emre Taşdemir ile Transferi Konusunda Görüşmelere Başlandığını Kamuyu...

1 saat önce

IHAAW145741-SPO/09-01-2019- Galatasaray, futbolcu Emre Taşdemir ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Futbolcu Emre Taşdemir ile Transferi Konusunda Görüşmelere Başlandığını Kamuyu..., System.String[]
IHAAW145741-SPO/09-01-2019

- Galatasaray, futbolcu Emre Taşdemir ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 09.01.2019 14: 57: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Spor
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