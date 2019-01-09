Galatasaray, Futbolcu Emre Taşdemir ile Transferi Konusunda Görüşmelere Başlandığını Kamuyu...
1 saat önce
IHAAW145741-SPO/09-01-2019- Galatasaray, futbolcu Emre Taşdemir ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:03 Kaynak: İHA
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