Galatasaray, Futbolcu Tarık Çamdal'ın Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma...
1 saat önce
IHAAW134933-SPO/16-01-2019- Galatasaray, futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:55 Kaynak: İHA
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