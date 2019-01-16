Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Futbolcu Tarık Çamdal'ın Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma...

Galatasaray, Futbolcu Tarık Çamdal'ın Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma...

1 saat önce

IHAAW134933-SPO/16-01-2019- Galatasaray, futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Futbolcu Tarık Çamdal'ın Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma..., System.String[]
IHAAW134933-SPO/16-01-2019

- Galatasaray, futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 16.01.2019 13: 49: 33 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Spor
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