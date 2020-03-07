Galatasaray galibiyet rekorunu egale etme peşinde - Son Dakika
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Galatasaray galibiyet rekorunu egale etme peşinde

7 saat önce

Son haftalarda sergilediği başarılı performansla şampiyonluk yarışında iddialı konuma geçen sarı-kırmızılı takım, Sivasspor'u yenmesi halinde galibiyet serisini 9'a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.

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Son haftalarda sergilediği başarılı performansla şampiyonluk yarışında iddialı konuma geçen sarı-kırmızılı takım, Sivasspor'u yenmesi halinde galibiyet serisini 9'a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.


Galatasaray bu sezon ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek üst üste 8 maçını kayıpsız geçti.


Sarı-kırmızılı takım, daha önce ligde iki kez bir sezonda 9 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. 1987-1988 sezonunda son 9 maçını kazanan Galatasaray, 2011-2012'de ise 12 ila 20. haftalarda üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.


İki sezona yayılan 12 maçlık seri


Galatasaray, Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini ise 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında elde etti.


Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonundaki son 9 ve 1988-1989'daki ilk 3 müsabakasını kazanarak 12 maçlık galibiyet serisine ulaştı.


Öte yandan Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisi ise 13 maçla Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalardaki maçlarını kazandı.


Terim de rekorunu tekrarlayacak


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Demir Grup Sivasspor maçının kazanılması halinde kariyerinde galibiyet serisi rekorunu tekrarlayacak.


Tecrübeli teknik adam, kariyerindeki galibiyet serisi rekorunu 2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında yaşadı.


Galatasaray, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:09 
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