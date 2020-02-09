Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

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Süper Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, rakibini Yassine Meriah'ın kendi kalesine ve Adem Büyük'ün (2) golleriyle 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, son 5 maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Süper Lig'de puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılı takım, lider Demir Grup Sivasspor ile olan farkını 3'e indirdi.

Adem Büyük gol sayısını 5'e çıkardı

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 kez filelere gönderen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Ligde daha önce sezonun ilk yarısındaki Hes Kablo Kayserispor maçında bir gol atan Adem Büyük, ikinci devredeki İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Adem Büyük, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası müsabakalarında ise 2 gol attı.

VAR'la gelen goller

Galatasaray'ın karşılaşmada kazandığı penaltı ile attığı üçüncü golde hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.

Müsabakanın 19. dakikasında Emre Akbaba'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta top, savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi. Adem Büyük, 22. dakikada kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında ise Mariano'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük, topu filelere gönderdi. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğuna karar verdi.

Sakatlanan Saracchi maça devam edemedi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, maçın hemen başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada adale sakatlığı geçiren Uruguaylı futbolcu, bir hafta aradan sonra forma giydiği Kasımpaşa maçının 3. dakikasında tekrar sakatlık geçirdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı terkeden Saracchi'nin yerine 4. dakikada Martin Linnes oyuna dahil oldu.

Kasımpaşa'da kötü gidiş devam ediyor

Karşılaşmayı 3-0 kaybeden Kasımpaşa'da kötü gidiş sürüyor.

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi.

Söz konusu maçların 9'unu kaybeden Kasımpaşa, birini kazanırken, birinde ise berabere kaldı.

Ligdeki son 6 maçında da galibiyet göremeyen lacivert-beyazlı takım, 21. hafta sonunda 16 puanda kaldı.

Galatasaray, Adem Büyük, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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