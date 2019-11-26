Galatasaray, galibiyeti son anda kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma şansını zora soktu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada Adem Büyük'ün 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının son bölümünde baskılı oynayan rakibi karşısında savunmada kalan Galatasaray, 90+2. dakikada Krepin Diatta'nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 5. maçta da galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı takım grupta puanını 2'e çıkartırken, Club Brugge ise puanını 3'e yükseltti.

Galatasaray, Belçika ekibi ile deplasmanda oynadığı ilk maçta da 0-0 berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, gruptaki son maçında deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Club Brugge ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

Avrupa'da galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 karşılaşmada galibiyet göremedi.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 12 müsabakada 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 31 maçında ise sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi.

100. galibiyet yine gelmedi

Avrupa kupalarındaki son 12 maçında galibiyet gelemeyen Galatasaray, bu kulvarda yine 100. galibiyetine ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında oynadığı 284 müsabakada 99 galibiyet elde ederken, 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı

Club Brugge maçının 11. dakikasında ağları havalandıran Adem Büyük, Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce çıktığı 4 karşılaşmada rakip ağları havalandırmayı başaramamıştı.

Galatasaray, ayrıca Avrupa kupalarında 5 maç aradan sonra skor üretti. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica ile deplasmanda yaptığı karşılaşma ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta gol atamamıştı.

Adem Büyük ayrıca kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında gol atma sevinci yaşadı.

Fatih Terim'den tekbirli gol sevinci

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adem Büyük'ün attığı golü tekbir getirerek kutladı.

Saha kenarında kollarını yukarı kaldıran tecrübeli teknik adamın "Allahu ekber" diye bağırması dikkati çekti.

Belçika takımlarına karşı yine kazanamadı

Galatasaray, Belçika temsilcileriyle oynadığı 8. maçı da kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekipleri Club Brugge ve Anderlecht ile oynadığı 8 karşılaşmada dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Club Brugge'de Diatta ve Mata kırmızı kart gördü

Karşılaşmada Club Brugge'ün golünü atan Krepin Diatta ile Clinton Mata, maçın son bölümünde kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabakanın hakemi Ivan Kruzliak, Club Brugge'ün golünden sonra abartılı sevinçleri nedeniyle 90+3. dakikada Diatta ve Mata'yı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Kruzliak, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ve Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'e de sarı kart gösterdi.

Öte yandan karşılaşmayı 34 bin 225 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.