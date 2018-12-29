Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Garry Rodrigues İçin El Sıkıştı

Galatasaray, Garry Rodrigues İçin El Sıkıştı

26 dakika önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray Yönetimi'nin Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad'la anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Galatasaray, Garry Rodrigues İçin El Sıkıştı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Galatasaray Yönetimi'nin Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad'la anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre, Serdar Aziz'e takım bulmasını söyleyen Galatasaray Yönetimi, Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'la anlaşmaya vardı. Bu transfer gelişmesini doğrulayanın ise eski bir Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat olduğu belirtildi. Al Ittihad'ın orta saha oyuncusu El Ahmedi'nin Amrabat'a, Rodrigues'in bundan böyle takım arkadaşı olacağını söylediği ifade edildi.

Haberde ayrıca Al İttihad ekibinin, bu transfer için Galatasaray'a 8 milyon Euro ödeyeceği duyuruldu.

O dönem KAP'a yapılan açıklamada, "Rodrigues'in bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20'si de PAOK FC kulübüne ödenecektir" ifadesi yer alırken, 8 milyonun 1.6'sının PAOK'a gideceği de belirtildi. Böylece Galatasaray'ın bu transferden kasasına 6.4 milyon euro girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:47 Kaynak: DHA

DHA, Suudi Arabistan, Galatasaray, Garry Rodrigues, Spor
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