Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Gaziantep deplasmanında
Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep deplasmanında

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında

7 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Falcao ve Şener yok

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.

Babel ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Gaziantep, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası
Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu Malatya soyunma odasını basan Kasımpaşa kalecisinin gözündeki morluk dikkat çekti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Gaziantep deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]