Galatasaray- Gaziantep FK karşılaşmasından notlar

Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği karşılaşmadan notlar şöyle.

SOFİANE FEGHOULİ'DEN BU SEZONKİ İLK GOL

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon golle tanıştı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele eden Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon bir ilki yaşadı. Mücadelenin 43. dakikasında sahneye çıkan Feghouli takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu böylece bu sezon ilk gol atmış oldu. Maça 11'de başlayan başarılı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon 40 resmi maçta 13 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

GALATASARAY'DA FLORİN ANDONE SAKATLANDI

Galatasaray'da Rumen futbolcu Florin Andone, Gaziantep FK maçının 10. dakikasında sakatlandı ve yerini Ryan Babel'e bıraktı.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda forvette tek isim olan Rumen golcü Florin Andone de sakatlandı. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK müsabakasının 11. dakikasında sakatlanan Andone maça devam edemedi. 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Fatih Terim, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i oyuna aldı.

Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao'nun da sakatlığı devam ediyor.

ÖMER BAYRAM BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Ömer'in 3 de asisti bulunuyor.

Bu sezon başından beri gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında da başarısını sürdürdü. Ömer, müsabakanın 21. dakikasında uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Ömer, 66. dakikada yerini Jean Michael Seri'ye bıraktı.

Bu sezon 10 resmi maçta görev alan Ömer Bayram'ın 3 de asist bulunuyor.

TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez forma giydi.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Taylan 87. dakikada Adem Büyük'ün yerine dahil oldu ve ilk Galatasaray forması giyme heyecanını yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu BB Erzurumspor ile geçtiğimiz sezon 32 resmi müsabakada 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

EMRE TAŞDEMİR'DEN ASİST

Galatasaray'ın sol beki Emre Taşdemir, Gaziantep FK karşısında bu sezonki ilk asistini yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gaziantep FK maçında Yuto Nagamoto'nun yerine görev verdiği Emre Taşdemir karşılaşmada başarılı bir performans sergiledi. Emre müsabakanın 43. dakikasında da Sofiane Feghouli'nin golünde pası veren isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk asistini yaptı.

Emre Taşdemir bu sezon daha önce de Sivasspor maçında görev almıştı. Mücadele 11'de başlayan Emre 90 dakika forma giydi.

LİGDEKİ İLK MAÇ GALATASARAY'IN

Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşan Gaziantep ile Galatasaray maçında ilk galip sarı-kırmızılılar oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takım lig tarihinde ilk kez mücadele etti. İlk randevundan sarı-kırmızılılar galip çıktı. Aslan puanını 19'a yükseltirken, kırmızı-siyahlılar ise 15 puanda kaldı.

Gaziantep FK ile Galatasaray ilk maçını daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynamıştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)