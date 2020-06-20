Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Daha sonra gruplar halinde pas çalışması oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki antrenmana koordinasyon, çeviklik ve sürat ile ısınmayla başlandı.

Galatasaray , Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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