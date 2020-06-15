Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, genel kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi. İnterval koşularla devam eden idmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı ifade edildi. Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada 90 dakika süre alan futbolcuların ise antrenmanda yenilenme çalışması yaptıkları kaydedildi. Galatasaray, 17 Haziran Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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