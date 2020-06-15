Galatasaray, Gaziantep FK mesaisine başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligin 27. haftasında dün Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, gelecek hafta sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana genel kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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