Galatasaray, Gaziantep FK yerine Hatayspor ile karşılaşacak - Son Dakika

Galatasaray, Gaziantep FK ile 3 Eylül'de oynayacağı hazırlık maçının Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak olmalarından dolayı iki kulübün ortak kararı ile iptal edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK yerine aynı gün ligin yeni ekibi Hatayspor'la mücadele edecek.

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibiyle 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maçın iptal edildiği açıklandı.

Galatasaray, değişen program sonrası aynı gün Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor ile oynayacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de oynayacak.

Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

17.00 Galatasaray - İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos Pazartesi

16.00 Galatasaray - Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül Perşembe

17.00 Galatasaray - Hatayspor (Türk Telekom Stadyumu)

5 Eylül Cumartesi

17.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Türk Telekom Stadyumu)

(İHA)