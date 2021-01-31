Galatasaray, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi - Son Dakika

Galatasaray, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

31.01.2021 20:32
Galatasaray, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi, System.String[]

Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'nın 22 yaşındaki futbolcusu Gedson Fernandes'in geçici transfer için kulübe ve oyuncu ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'nın 22 yaşındaki futbolcusu Gedson Fernandes'in geçici transfer için kulübe ve oyuncu ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

-İHA-

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Portekiz, Benfica, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi - Son Dakika


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