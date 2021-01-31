Galatasaray, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi - Son Dakika

Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'nın 22 yaşındaki futbolcusu Gedson Fernandes'in geçici transfer için kulübe ve oyuncu ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

-İHA-