Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiraladı - Son Dakika

Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiraladı

01.02.2021 21:25
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiraladı, System.String[]

Galatasaray, Portekiz'in Benfica Kulübünden orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray, Portekiz'in Benfica Kulübünden orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Anlaşma kapsamında Galatasaray, Benfica'ya 500 bin avro kiralama ücreti verecek. Gedson Fernandes ise yarım sezon için net 650 bin avro alacak.

Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz liginde 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan Gedson Fernandes, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.

Gedson Fernandes, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda da 2 müsabakada forma giydi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Portekiz, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiraladı - Son Dakika Spor


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