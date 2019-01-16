Galatasaray Gelir Artışında Avrupa'nın Zirvesinde Yer Aldı
1 saat önce
Galatasaray gelir artışında Avrupa'nın zirvesinde yer aldıİstanbul DHAGalatasaray'ın Finansal Fair Play anlaşması sonrası başlattığı mali disiplin hamleleri rakamlara yansıdı.
Galatasaray
gelir artışında Avrupa
'nın zirvesinde yer aldı İstanbul
DHA
Galatasaray'ın Finansal Fair Play anlaşması sonrası başlattığı mali disiplin hamleleri rakamlara yansıdı. Uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin her yıl Avrupa'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında Galatasaray, 8 Avrupa takımı içinde yıllık gelirini en fazla artıran kulüp oldu. Bayern Münih
, Barcelona
, Porto
, Juventus
, Manchester City
, Paris Saint Germain
ve PSV Eindhoven
'ın yer aldığı değerlendirmede Galatasaray yüzde 19'luk işletme geliri artışıyla bu kategoride en iyi performans gösteren şampiyon kulüp oldu. Galatasaray'ı yüzde 12 ile Paris Saint Germain izledi.
Galatasaray'ın toplam gelirlerinin 144 milyon Euro olarak gösterildiği 2018 raporunda bu gelirlerin yüzde 25'ini maç günü gelirleri oluşturdu. Raporda ayrıca Galatasaray'ın yüzde 79 doluluk oranı ve 41.050 seyirci ortalamasıyla oynadığı bilgisine yer verildi.
borç-alacak farkı 253 milyon Euro'dan 200 milyon Euro'ya indi
UEFA ile Finansal Fair Play kapsamında anlaşma yapan ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray mali disiplini ve dengeyi sağlama yönünde çeşitli önlemleri hayata geçirdi. 1 yıl içinde toplam borçları yüzde 60 kur farkı ve faize rağmen 2.9 milyar TL'den 2.7 milyar TL'ye indiren Galatasaray'da borç-alacak farkı 253 milyon Euro'dan 200 milyon Euro'ya indi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:06 Kaynak: DHA
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