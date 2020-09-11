Son dakika haberi: Celil Yüksel, Adanaspor'da
Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Celil Yüksel'in 900 bin TL karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Celil Yüksel'in 900 bin TL karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
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