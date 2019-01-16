Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Genç Stoperi Ozan Kabak'ın, Transferi Hakkında Bundesliga Ekiplerinden Vfb Stuttgart...

Galatasaray, Genç Stoperi Ozan Kabak'ın, Transferi Hakkında Bundesliga Ekiplerinden Vfb Stuttgart...

2 saat önce

IHAAW141059-SPO/16-01-2019- Galatasaray, genç stoperi Ozan Kabak'ın, transferi hakkında Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığı açıkladı.

Galatasaray, Genç Stoperi Ozan Kabak'ın, Transferi Hakkında Bundesliga Ekiplerinden Vfb Stuttgart..., System.String[]
IHAAW141059-SPO/16-01-2019

- Galatasaray, genç stoperi Ozan Kabak'ın, transferi hakkında Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığı açıkladı. 16.01.2019 14: 10: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

Galatasaray, Ozan Kabak, Spor
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