Galatasaray, Genç Stoperi Ozan Kabak'ın, Transferi Hakkında Bundesliga Ekiplerinden Vfb Stuttgart...
2 saat önce
IHAAW141059-SPO/16-01-2019- Galatasaray, genç stoperi Ozan Kabak'ın, transferi hakkında Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığı açıkladı.
IHAAW141059-SPO/16-01-2019
- Galatasaray
, genç stoperi Ozan Kabak
'ın, transferi hakkında Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığı açıkladı. 16.01.2019 14: 10: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:17 Kaynak: İHA
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