Galatasaray, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Antrenmanda Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.



Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek. - İSTANBUL